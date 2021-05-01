Кандидаты в водители стали чаще жаловаться на инспекторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число не сдавших экзамен на водительские права увеличилось, так как инспекторам ГИБДД гораздо проще отправить на пересдачу, чем разбираться в новых правилах. Таким мнением с URA.RU поделился председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.

Новые правила проведения испытаний для будущих водителей вступили в силу с 1 апреля, пишет RT. По данным МВД, свыше 138 000 человек не смогли сдать экзамен на водительские права в период с 1 по 20 апреля. В пресс-центре МВД РФ сообщили, что чаще всего россияне, сдающие на водительские права, допускают ошибки маневрирования, нарушают правила дорожной разметки, создают помехи и не включают сигналы поворота.

«Это связано с тем, что ГИБДД само толком пока не поняло как применять новые правила. Так как ГИБДД — это госорган, им проще отказать человеку, чем что-то ему одобрить, а потом отвечать за это», — сказал Форманчук. По его словам, чаще всего отправляют на пересдачу, когда на экзамене происходит то, что инспектор не знает, как верно интерпретировать. Он отметил, что сейчас поступает множество жалоб от кандидатов водители по этому поводу. Автоэксперт уверен, что после их рассмотрения ситуация может измениться.

Руководитель Федерации автовладельцев России, руководитель общественного движения «Автомобильный союз» Сергей Владимирович Канаев считает, что рост числа проваленных экзаменов связан с отказом от площадки. «Те, кто не сдал автодром не попадали в статистику тех, кто не сдал экзамен», — рассказал Канаев агентству. Он также предположил, что на кандидатов водители нервничают, так как раньше вождение раньше сдавалась постепенно, а теперь сразу приходится показывать свои умения в реальных условиях.