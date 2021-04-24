24 апреля 2021

В МВД назвали главные ошибки при сдаче на водительские права

© Служба новостей «URA.RU»
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В МВД сообщили, что россияне, сдающие на водительские права, нарушают правила дорожной разметки Фото:

Россияне, сдающие на водительские права, чаще всего допускают ошибки маневрирования, нарушают правила дорожной разметки, создают помехи и не включают сигналы поворота. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Наиболее часто совершаются ошибки маневрирования при постановке транспортного средства на место стоянки — „параллельная парковка“, „заезд в бокс“», — цитирует ТАСС сообщение пресс-центра ведомства. Отмечается, что ранее курсанты совершали такую ошибку во время сдачи экзамена на площадке.

Кроме этого, часто допускаются ошибки, связанные с нарушением правил дорожной разметки или включением сигнала поворота. В МВД рассказали, что россияне, сдающие на водительские права, неуверенно управляют автомобилем. Распространенной ошибкой является и создание помех для других автомобилей и пешеходов.

Ранее Госавтоинспекция изменила правила сдачи на водительские права. С 1 апреля будущим водителям не придется сдавать экзамен на площадке. В ГИБДД сообщили о начале массовых проверок. Автоэксперт Антон Шапарин рассказал, что сотрудники ГАИ смогут проверять водителей «на свое усмотрение», передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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