В МВД назвали главные ошибки при сдаче на водительские права

Россияне, сдающие на водительские права, чаще всего допускают ошибки маневрирования, нарушают правила дорожной разметки, создают помехи и не включают сигналы поворота. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
«Наиболее часто совершаются ошибки маневрирования при постановке транспортного средства на место стоянки — „параллельная парковка“, „заезд в бокс“», — цитирует ТАСС сообщение пресс-центра ведомства. Отмечается, что ранее курсанты совершали такую ошибку во время сдачи экзамена на площадке.
Кроме этого, часто допускаются ошибки, связанные с нарушением правил дорожной разметки или включением сигнала поворота. В МВД рассказали, что россияне, сдающие на водительские права, неуверенно управляют автомобилем. Распространенной ошибкой является и создание помех для других автомобилей и пешеходов.
Ранее Госавтоинспекция изменила правила сдачи на водительские права. С 1 апреля будущим водителям не придется сдавать экзамен на площадке. В ГИБДД сообщили о начале массовых проверок. Автоэксперт Антон Шапарин рассказал, что сотрудники ГАИ смогут проверять водителей «на свое усмотрение», передает агентство Nation News.
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