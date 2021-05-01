В Болгарии доллару предрекли обрушение из-за России

В Болгарии уверены, что доллар не выдержит сокращения его использования в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доллар не выдержит сокращения его использования в РФ. Так читатели болгарского издания «Факти» отнеслись к планам России по сокращению использования американской валюты.

«Если русские перестанут продавать сырье в долларах, то госрезерв США ждет сюрприз», — приводит радио Sputnik комментарии читателя. Другой болгарский пользователь считает, что экономика США переориентирована на интеллектуальную собственность, а Россия должна бороться против «напечатанных долларов».

Также читатели уверены, что США нечем поддерживать свою валюту. «Доллар поддерживает фондовая биржа, а там, как вы знаете, самое место азарту и спекуляциям — воздушный шар может лопнуть очень громко», — уточняет один из пользователей.

Ранее главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин сообщил, что России потребуется около пяти лет, чтобы полностью отказаться от доллара. А в Кремле заявили, что РФ готовится к вероятному отказу от западных платежных систем.