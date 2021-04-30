30 апреля 2021

В Екатеринбурге задержали пенсионера по делу о педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, мягкая игрушка, педофилия, извращенец, педофил, детское насилие
Житель поселка Шали подозревается в насилии над тремя девочками Фото:

По подозрению в сексуальном насилии над тремя 8-летними девочками задержан житель поселка Шали, расположенного под Екатеринбургом. На 57-летнего мужчину завели уголовное дело.

«Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц младше 14 лет). Он совершил все во дворе дома в поселке Шамары летом 2020 года», — рассказали Е1.RU местные жители. В региональном ГУ МВД журналиста URA.RU переадресовали в свердловское СУ СК, а там воздержались от комментариев.

В феврале 2021 года отца из Березовского отправили в колонию за насилие над родными детьми. По версии следствия, жертвами 34-летнего мужчины стали два сына и дочь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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