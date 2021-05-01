Второго мая рано утром (около 5:00) в стену одного из екатеринбургских следственных изоляторов врезался автомобиль премиум-класса. Об этом URA.RU сообщили очевидцы произошедшего.
«Автомобиль Porsche, судя по всему, на большой скорости въехал в стену СИЗО на улице Малышева. У автомобиля оторвано колесо», — сообщает свидетель.
В пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний прокомментировали это событие. «Факт аварии подтвержден. За помещением, в которое врезался автомобиль, находится СИЗО. На место происшествия приезжала полиция», — пояснил URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
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