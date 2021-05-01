В мэрии Сургута выросло число чиновников из Лангепаса

Мэр Сургута Андрей Филатов расширил свою команду выходцами из Лангепаса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэр Сургута Андрей Филатов назначил руководителем контрольно-ревизионного управления Елену Пастушенко. Ранее она работала зампредседателя контрольно-счетного органа администрации Лангепаса.

«Елена Александровна Пастушенко [является] начальником контрольно-ревизионного управления администрации города Сургута», — указано на сайте сургутской администрации. По информации источника URA.RU, чиновница стала седьмым выходцем из Лангепаса, кто получил место в мэрии Сургута.

«Два вице-мэра Михаил Гуменюк и Людмила Батракова являлись заместителями главы Лангепаса. Аналогичную должность занимала нынешний советник главы Сургута Мария Ванькова. Еще один вице-мэр Сургута Сергей Горобченко ранее являлся прокурором Лангепаса. Директор департамента городского хозяйства Константин Киселев был депутатом думы Лангепаса, а начальник контрольного управления Виталий Криворот раньше работал в силовых структурах Лангепаса», — сообщил инсайдер. Дозвониться до управления массовых коммуникаций администрации Сургута журналисту URA.RU не удалось.