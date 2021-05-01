01 мая 2021
30 апреля 2021
29 апреля 2021

В мэрии Сургута выросло число чиновников из Лангепаса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дума ХМАО. Декабрь. Ханты-Мансийск, филатов андрей
Мэр Сургута Андрей Филатов расширил свою команду выходцами из Лангепаса Фото:

Мэр Сургута Андрей Филатов назначил руководителем контрольно-ревизионного управления Елену Пастушенко. Ранее она работала зампредседателя контрольно-счетного органа администрации Лангепаса.

«Елена Александровна Пастушенко [является] начальником контрольно-ревизионного управления администрации города Сургута», — указано на сайте сургутской администрации. По информации источника URA.RU, чиновница стала седьмым выходцем из Лангепаса, кто получил место в мэрии Сургута.

«Два вице-мэра Михаил Гуменюк и Людмила Батракова являлись заместителями главы Лангепаса. Аналогичную должность занимала нынешний советник главы Сургута Мария Ванькова. Еще один вице-мэр Сургута Сергей Горобченко ранее являлся прокурором Лангепаса. Директор департамента городского хозяйства Константин Киселев был депутатом думы Лангепаса, а начальник контрольного управления Виталий Криворот раньше работал в силовых структурах Лангепаса», — сообщил инсайдер. Дозвониться до управления массовых коммуникаций администрации Сургута журналисту URA.RU не удалось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...