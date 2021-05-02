Джо Байден поздравил православных с Пасхой. Фото: Susan Walsh AP/TASS

Президент США Джо Байден поздравил православных христиан с Пасхой. Соответствующее обращение распространила пресс-служба Белого дома.

«Мы [президент и первая леди США Джилл Байден] желаем благословенной Пасхи православным христианам всего мира, празднующим Воскресение Христово и торжество света над тьмой», — цитирует пресс-служба Байдена ТАСС. Он также выразил «солидарность со всеми представителями православного сообщества, которые подвергались гонениям за свою веру, а также теми, кто находится под угрозой сегодня».

В настоящее время Байден обсуждает с президентом России Владимиром Путиным возможность проведения встречи. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла повестку этой встречи.