02 мая 2021

Байден поздравил православных с Пасхой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
Джо Байден поздравил православных с Пасхой. Фото:

Президент США Джо Байден поздравил православных христиан с Пасхой. Соответствующее обращение распространила пресс-служба Белого дома.

«Мы [президент и первая леди США Джилл Байден] желаем благословенной Пасхи православным христианам всего мира, празднующим Воскресение Христово и торжество света над тьмой», — цитирует пресс-служба Байдена ТАСС. Он также выразил «солидарность со всеми представителями православного сообщества, которые подвергались гонениям за свою веру, а также теми, кто находится под угрозой сегодня».

В настоящее время Байден обсуждает с президентом России Владимиром Путиным возможность проведения встречи. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла повестку этой встречи.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...