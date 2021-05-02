В Челябинской области задержали пьяного водителя скорой помощи

Водитель скорой помощи в Челябинской области задержан в состоянии алкогольного опьянения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ДПС в Нагайбакскогом районе (Челябинская область) задержали пьяного водителя скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«В Челябинской области сотрудники ДПС задержали водителя машины скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения», — передает агентство «Доступ» сообщение пресс-службы ведомства. Отмечается, что на нарушителя завели административное дело, согласно которому водитель может получить наказание до двух лет лишения свободы.

Он следовал по пути Фершампенуаз — Куропатнинский — Кассельский в 23:00 по местному времени. После того, как сотрудники ДПС остановили водителя, он отказался проходить проверку на концентрацию алкоголя в крови. Когда тест все же провели, сотрудники выяснили, что водитель был пьян.

URA.RU не удалось получить комментарий в пресс-службе регионального ГИБДД. Там на звонок корреспондента агентства никто не ответил.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил ужесточить наказание за пьяное вождение. Политик уверен, что законодательство должно стать более справедливым.