02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021

В Челябинской области задержали пьяного водителя скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , защитный костюм, медицина, скорая помощь, защитная одежда, машина скорой помощи, медицина, коронавирус, водитель скорой помощи
Водитель скорой помощи в Челябинской области задержан в состоянии алкогольного опьянения Фото:

Сотрудники ДПС в Нагайбакскогом районе (Челябинская область) задержали пьяного водителя скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«В Челябинской области сотрудники ДПС задержали водителя машины скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения», — передает агентство «Доступ» сообщение пресс-службы ведомства. Отмечается, что на нарушителя завели административное дело, согласно которому водитель может получить наказание до двух лет лишения свободы.

Он следовал по пути Фершампенуаз — Куропатнинский — Кассельский в 23:00 по местному времени. После того, как сотрудники ДПС остановили водителя, он отказался проходить проверку на концентрацию алкоголя в крови. Когда тест все же провели, сотрудники выяснили, что водитель был пьян.

URA.RU не удалось получить комментарий в пресс-службе регионального ГИБДД. Там на звонок корреспондента агентства никто не ответил.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил ужесточить наказание за пьяное вождение. Политик уверен, что законодательство должно стать более справедливым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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