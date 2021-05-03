Путин дал поручения о выплатах, кэшбеке и поддержке бизнеса

Перечень составлен по реализации послания президента Федеральному собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление новых выплат беременным женщинам, родителям-одиночкам и семьям со школьниками. Также правительству предстоит разобраться с финансированием других поручений Путина.

Беременным женщинам с 1 июля будут выплачивать половину прожиточного минимума при постановке на учет в ранние сроки. Для получения выплат среднедушевой доход семьи не должен превышать величину одного прожиточного минимума.

Также с 1 июля половину прожиточного минимума будут получать семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, где есть только один родитель. Деньги будут поступать нуждающимся семьям, которые не получают алиментов или, получая их, остаются таковыми.

Выплату в этом году также получат семьи с детьми-школьниками перед началом учебного года. Государство выплатит им по 10 тысяч рублей.

С 1 сентября новая ежемесячная выплата ждет педагогов среднего профессионального образования. Путин поручил выплачивать им не менее пяти тысяч рублей.

Президент также поручил продлить программу туристического кэшбека до конца 2021 года. А также ввести кэшбек на путевки детей в лагерь в размере 50% от стоимости. Часть стоимости за туристические поездки получат также финалисты и победители олимпиад, конкурсов, добровольческих (волонтерских) и творческих инициатив.

Для школьников также закупят новые автобусы. К 2024 году в автопарке появится не менее 4 тысяч автобусов отечественного производства.

Россиянам, у кого в дом еще не проведен газ, это сделают бесплатно. Однако для этого, газ должен быть проведен к населенному пункту.

Государство также будет поддерживать малый и средний бизнес. Для них будут предоставлены меры налогового стимулирования, доступные кредиты и госзакупка в большем объеме.

Родителям будут выплачивать больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно в размере 100% среднего заработка. Теперь не должны иметь значения страховой стаж родителя и условия лечения ребенка.

Студенты, путешествующие по России летом, смогут проживать в студенческих кампусах и общежитиях. Это относится ко всем вузам.

Государственные и муниципальные услуги можно будет получить в любое время любого дня. По поручению президент правительство должно провести поэтапный переход на такую систему до конца 2023 года.

Правительство должно выделить деньги на строительство скоростной автодороги Москва-Нижний Новгород-Казань и продление ее до Екатеринбурга. Однако средства будут выделяться на возвратной основе.

Правительство РФ вместе с правительствами ЯНАО, Краснодарского края, Челябинской и Нижегородских областей необходимо разработать и реализовать пилотные проекты развития территория. Для этого им необходимо выделить инфраструктурные кредиты.

Правительство должно обеспечить финансирование расходов по этим пунктам и доложить о нем до 1 июня. Затем отчитывать будет нужно еще один раз в квартал.