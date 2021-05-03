Специалист раскрыл, что надо ежедневно делать со смартфоном, чтобы улучшить его работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для улучшения оперативности работы смартфона необходимо каждый день его перезагружать и очищать оперативную память. Такой совет в разговоре с URA.RU дал эксперт по кибербезопасности, хакер Сергей Вакулин.

«Я могу порекомендовать, что я ежедневно делаю, это очитка ОЗУ (оперативное запоминающее устройство — прим. URA.RU) в настройках телефона и перезагрузка телефона. Причем это необходимо ежедневно выполнять. Это улучшает производительность самого телефона, быстродействие, его оперативность. Влияет на его оперативную память и так далее», — рассказал URA.RU Вакулин.

Собеседник агентства также посоветовал проверять, работают ли в фоновом режиме приложения. Это также заметно влияет на зарядку смартфона, уточнил он. «[Приложения] потребляют электроэнергию даже когда вы ими не пользуетесь, когда телефон находится в выключенном состоянии. Естественно, необходимо в настройках отслеживать статистику, мониторить такие приложения», — подчеркнул Вакулин.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с URA.RU предупредил, что пользователи смартфонов не всегда понимают, какие программы устанавливают на свое устройство, что может тормозить его работу. «Приведу простой пример. Люди начинают экспериментировать с заменой стандартных приложений для звонков, и неожиданно оказывается, что они поставили пять таких приложений, не удалили ни одно, и во время звонка телефон начинает тормозить. Это обычная история и делать этого не стоит», — объяснил эксперт.