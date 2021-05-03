Савченко заявила, что может стать президентом Украины

Надежда Савченко заявила, что Владимир Зеленский понизил планку для следующего президента Украины Фото: facebook-аккаунт Надежды Савченко

Герой Украины, экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что может стать президентом Украины. Соответствующее заявление она сделала журналистам.

«Глядя на [действующего главу Украины Владимира] Зеленского, я поняла, что все-таки могу [стать президентом]», — цитирует РИА «Новости» Савченко. Она считает, что стать президентом Украины может стать любой, потому что требования к этой должности в стране занижены.

Савченко добавила, что президентом станет тот кандидат, которому повезет больше, чем остальным. Причем для этого не обязательно отличаться умом или быть богатым, подчеркнула она.

Савченко раскритиковала Зеленского за принимаемые им решения. Ранее она заявила, что украинцы не хотят идти воевать, а власти навязывают им конфликт. Однако украинские политологи уверены, что заявления Савченко не являются авторитетными, передает «Национальная служба новостей».

Савченко была признана героем Украины в 2015 году. В России она находилась в тюремном заключении по подозрению в соучастии в убийстве российских журналистов. Савченко пыталась участвовать в выборах президента Украины в 2019 году, однако ее кандидатуру не утвердили из-за нарушений при подаче заявки.