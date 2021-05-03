Мэр Челябинска выгнала всех чиновников на субботники

Наталья Котова поставила уборку города на личный контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова заставила работников своей администрации и администраций семи районов выйти на субботники. Прибирать город они будут по полдня с 4 по 7 мая, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Мэру не понравилось, как выглядит Челябинск после трех выходных дней. Полдня все сотрудники управлений городской и районных администраций будут работать в кабинетах, полдня — на улице. Такой график был объявлен с 4 по 7 мая», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. Такое решение Котова приняла после объезда города.

В апреле в Челябинске прошли традиционные субботники, участие в которых приняли сотрудники мэрии, а также районных администраций. Сама Котова вышла на субботник, чтобы прибрать Сад камней возле Областного краеведческого музея. Результаты уборки улиц и дворов она поставила на личный контроль.