03 мая 2021
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30 апреля 2021

Мэр Челябинска выгнала всех чиновников на субботники

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на городском субботнике. Челябинск, уборка территории, котова наталья, субботник
Наталья Котова поставила уборку города на личный контроль Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова заставила работников своей администрации и администраций семи районов выйти на субботники. Прибирать город они будут по полдня с 4 по 7 мая, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Мэру не понравилось, как выглядит Челябинск после трех выходных дней. Полдня все сотрудники управлений городской и районных администраций будут работать в кабинетах, полдня — на улице. Такой график был объявлен с 4 по 7 мая», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. Такое решение Котова приняла после объезда города.

В апреле в Челябинске прошли традиционные субботники, участие в которых приняли сотрудники мэрии, а также районных администраций. Сама Котова вышла на субботник, чтобы прибрать Сад камней возле Областного краеведческого музея. Результаты уборки улиц и дворов она поставила на личный контроль.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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