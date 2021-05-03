03 мая 2021

Россияне боятся остаться без денег из-за майских праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, мелочь, монеты, женщина, деньги, пассажир автобуса
Больше трети россиян опасаются потерять доход в мае Фото:
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Экономический кризис 2020

Больше трети россиян боятся потерять часть дохода из-за длительных майских выходных. Об этом сообщили аналитики онлайн-платформы Webbankir.

«33,8% респондентов опасаются, что их доход может снизиться», — приводит РИА «Новости» выводы аналитиков. Опасения опрошенных россиян связаны с тем, что почти две недели мая объявлены нерабочими.

При этом более половины респондентов (56,6%) уверены, что майские каникулы не скажутся на их доходе. Почти 10% опрошенных посчитали, что смогут получить больше денег в выходные, чем в рабочие дни.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что доходы россиян снижаются из-за особенностей структуры власти в РФ. Согласно данным Росстата, россияне в 2021 году стали получать на 3,6% меньше, чем в 2020, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выходными днями с 1 по 10 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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