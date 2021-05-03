Губернатор Пермского края взял в советники экс-мэра

Алексей Федотов стал советником губернатора Пермского края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-глава Соликамского городского округа (Пермский край) Алексей Федотов стал советником губернатора края Дмитрия Махонина. Об этом URA.RU сообщил председатель гордумы Соликамска Дмитрий Дингес.

«Федотов [в статусе советника] будет курировать, в первую очередь, стройки на севере края», — сказал Дингес. Спикер также отметил, что экс-мэр Соликамска рассматривался в качестве советника главы региона «фактически сразу после смены власти» в городском округе.

Источник URA.RU, близкий к правительству края подтвердил информацию о новом советнике губернатора. «Федотов назначен внештатным советником губернатора по развитию социальных объектов северного Прикамья», — отметил инсайдер. Агентству не удалось получить официальный комментарий пресс-службы главы Пермского края к моменту опубликования новости.

Ранее стало известно, что бывший мэр Соликамска рассматривает вариант трудоустройства в структурах краевого правительства. Федотов являлся главой Соликамского округа с сентября 2019 года, а в феврале покинул пост мэра, не сумев переизбраться на новый срок.