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Губернатор Пермского края взял в советники экс-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с главой Соликамска. Пермь, федотов алексей
Алексей Федотов стал советником губернатора Пермского края Фото:

Экс-глава Соликамского городского округа (Пермский край) Алексей Федотов стал советником губернатора края Дмитрия Махонина. Об этом URA.RU сообщил председатель гордумы Соликамска Дмитрий Дингес.

«Федотов [в статусе советника] будет курировать, в первую очередь, стройки на севере края», — сказал Дингес. Спикер также отметил, что экс-мэр Соликамска рассматривался в качестве советника главы региона «фактически сразу после смены власти» в городском округе.

Источник URA.RU, близкий к правительству края подтвердил информацию о новом советнике губернатора. «Федотов назначен внештатным советником губернатора по развитию социальных объектов северного Прикамья», — отметил инсайдер. Агентству не удалось получить официальный комментарий пресс-службы главы Пермского края к моменту опубликования новости.

Ранее стало известно, что бывший мэр Соликамска рассматривает вариант трудоустройства в структурах краевого правительства. Федотов являлся главой Соликамского округа с сентября 2019 года, а в феврале покинул пост мэра, не сумев переизбраться на новый срок.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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