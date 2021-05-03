В Кургане некому завершать ремонт дороги, затянувшийся на 2 года

Старый асфальт на улице Пичугина сняли еще в 2019 году, а новый некому укладывать (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана не смогли найти желающих завершить ремонт дороги на улице Пичугина в центре города. Работы начались еще в 2019 году, но с подрядчиком расторгли контракт. В апреле объявили аукцион по поиску нового подрядчика, но на него не заявился ни один участник. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме не подано ни одной заявки», — говорится в протоколе подведения итогов торгов. Аукцион признан несостоявшимся.

На ремонт дороги по улице Пичугина планировалось потратить 8,5 млн рублей. Заказчик — городское управление дорожного хозяйства. Работы требовалось завершить до 15 октября. Кроме того, власти планируют завершить ремонт дороги на улице Космонавтов, который также начался в 2019 году. Документы на участие в этом аукционе еще принимаются.

Работы на улицах Пичугина и Космонавтов общей стоимостью почти 18 млн рублей в 2019 году выполняла компания «Благострой» из Екатеринбурга. Дорожные рабочие демонтировали старое дорожное полотно, но не сделали новое. «Подрядчик „разворотил“ дорогу, но не нашел сил ее закончить», — комментировал в июле 2020 года губернатор Вадим Шумков.

Гендиректор «Благостроя» Марина Кузнецова заявляла URA.RU, что переданные им проекты не соответствовали нормативным строительным требованиям. Поэтому компания не смогла своевременно закончить ремонт, а затем отказалась от укладки асфальта в снег и мороз. Подрядчик предлагал перенести работы на май 2020 года, но заказчик отказался. Компания подала в суд на управление дорожного хозяйства с требованием выплатить более 11,5 млн рублей за уже выполненные работы. Разбирательства по этому делу длятся уже больше года, следующее заседание назначено на 27 мая.