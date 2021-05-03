03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021

Тюменские власти раскрыли причину увольнения крупного чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, осень. Тюмень, правительство тюменской области
Замуправляющего делами правительства Тюменской области Александр Соколов уволился 29 апреля Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Тюменской области

Бывший замуправляющего делами правительства Тюменской области Александр Соколов уволился с должности из-за выхода на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Об увольнении чиновника агентство писало 29 апреля.

«Увольнение Соколова А.Л. было осуществлено по инициативе работника на основании его личного заявления в связи с выходом на пенсию. Информации по дальнейшему трудоустройству не имеется», — рассказали в оперштабе.

Вакантную должность заняла Ксения Черепанова. Ранее она руководила отделом юридической и кадровой работы управления делами тюменского правительства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...