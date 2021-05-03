Тюменские власти раскрыли причину увольнения крупного чиновника

Замуправляющего делами правительства Тюменской области Александр Соколов уволился 29 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Тюменской области

Бывший замуправляющего делами правительства Тюменской области Александр Соколов уволился с должности из-за выхода на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Об увольнении чиновника агентство писало 29 апреля.

«Увольнение Соколова А.Л. было осуществлено по инициативе работника на основании его личного заявления в связи с выходом на пенсию. Информации по дальнейшему трудоустройству не имеется», — рассказали в оперштабе.

Вакантную должность заняла Ксения Черепанова. Ранее она руководила отделом юридической и кадровой работы управления делами тюменского правительства.