Сын Багдасарова опроверг данные о причине его смерти

Дрессировщик находился в больнице с бронхитом, а не коронавирусом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дрессировщик и народный артист РФ Михаил Багдасаров умер не из-за коронавируса. Его сын Артур рассказал, что эту инфекцию у отца не подтверждали.

«[Коронавируса у него] не было. Его забрали с бронхитом неделю назад где-то. [До этого] не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек», — сообщил Багдасаров-младший телеканалу 360. Сын сказал, что врачи пока не сообщали семье официальную причину смерти.

О смерти Багдасарова стало известно 4 мая. В пресс-службе Росгосцирка сообщили, что причиной стал коронавирус, пишет RT.