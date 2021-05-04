Сын Багдасарова опроверг данные о причине его смерти

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Дрессировщик находился в больнице с бронхитом, а не коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Дрессировщик и народный артист РФ Михаил Багдасаров умер не из-за коронавируса. Его сын Артур рассказал, что эту инфекцию у отца не подтверждали.

«[Коронавируса у него] не было. Его забрали с бронхитом неделю назад где-то. [До этого] не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек», — сообщил Багдасаров-младший телеканалу 360. Сын сказал, что врачи пока не сообщали семье официальную причину смерти.

О смерти Багдасарова стало известно 4 мая. В пресс-службе Росгосцирка сообщили, что причиной стал коронавирус, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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