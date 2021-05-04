Умер легендарный артист и дрессировщик Багдасаров

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Мемориал у театра
Михаил Багдасров умер от коронавируса Фото:

Народный артист РФ, дрессировщик Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни. Причиной смерти стал COVID. Об этом сообщили в пресс-службе «Росгосцирка».

«Не стало Михаила Ашотовоча Багдасарова», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Отмечается, что на момент смерти ему исполнилось 75 лет. Смерть артиста наступила из-за коронавируса.

Место похорон пока не уточняется. Подробности о смерти Багдасарова будут известны позднее.

Народный артист выступал в цирке с 1973 года. Тогда он уже создал собственную программу. Позднее он прославился благодаря укрощению хищников. Тигры чаще всего появлялись на манеже под композицию Арама Хачатуряна «Спартак», передает телеканал 360. У некоторых фанатов Багдасарова эта музыка стала ассоциироваться с его шоу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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