Умер легендарный артист и дрессировщик Багдасаров

Михаил Багдасров умер от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист РФ, дрессировщик Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни. Причиной смерти стал COVID. Об этом сообщили в пресс-службе «Росгосцирка».

«Не стало Михаила Ашотовоча Багдасарова», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Отмечается, что на момент смерти ему исполнилось 75 лет. Смерть артиста наступила из-за коронавируса.

Место похорон пока не уточняется. Подробности о смерти Багдасарова будут известны позднее.

Народный артист выступал в цирке с 1973 года. Тогда он уже создал собственную программу. Позднее он прославился благодаря укрощению хищников. Тигры чаще всего появлялись на манеже под композицию Арама Хачатуряна «Спартак», передает телеканал 360. У некоторых фанатов Багдасарова эта музыка стала ассоциироваться с его шоу.