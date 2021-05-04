Налог предлагается взыскивать с физлиц, ИП и организаций Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Налог на роскошь следует повысить, а платить его должны россияне, которые владеют дорогостоящей недвижимостью, автомобилями, яхтами и частными самолетами. С такой инициативой выступает депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счёт этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами», — цитирует Миронова пресс-служба партии. По его мнению, это позволит снизить социальное неравенство в обществе.

Платить этот налог должны не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели, организации. «Государство должно максимально охватить всех владельцев роскоши, чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав своё дорогое имущество на юрлицо», — отметил депутат.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в стране повышенный налог на «подозрительно богатых». Перед этим в Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу налогов: россиян, зарабатывающих меньше 17 тысяч рублей в месяц, хотят освободить от НДФЛ. Ставка бы росла в зависимости от доходов вплоть до 35% при превышении планки в 100 миллионов рублей. Однако экономисты уверены, что идею не поддержат в Госдуме.

В партии уже подготовили расчеты новых налогов Пресс-служба «Справедливой России»