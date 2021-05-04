Мировые звезды единоборств обратились к главе РМК Алтушкину

Мировые звезды бокса и боев без правил поздравили с днем рождения Академию единоборств Русской медной компании (РМК), основанную бизнесменом Игорем Алтушкиным. Свои пожелания направили чемпионы мира Рой Джонс-младший, Константин Цзю, Александр Поветкин и другие. Об этом URA.RU сообщил руководитель PR-проектов Академии единоборств РМК Алексей Галанов.
«Игоря Алексеевича Алтушкина поздравили Рой Джонс-младший, Александр Поветкин, Константин Цзю, Петр Ян, Иван Штырков, Михаил Кокляев, Александр Шлеменко. Спортсмены записали небольшие видео, где передали свои пожелания Академии РМК», — рассказал Галанов. К поздравлениям, в частности, присоединился генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, который заметил, что Екатеринбург «может подарить миру олимпийским чемпионов».
Джонс-младший пожелал Академии успешно «продолжать заниматься своим делом». Шлеменко напомнил, что на Академию «возложена большая задача по воспитанию подрастающего поколения». Штырков заявил, что для него и других уральских бойцов «Академия является вторым домом».
Академия единоборств РМК была основана в Екатеринбурге 4 мая 2018 года. На церемонию открытия на Урал прилетели чемпион мира по боксу Майк Тайсон, чемпион MMA Федор Емельяненко, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и другие.
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