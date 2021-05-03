03 мая 2021
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01 мая 2021
30 апреля 2021

Губернатор Моор высказался по ситуации с пряником для ветерана. «Мы очень расстроились»

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор голосует за поправки в конституцию. Тюмень, моор александр
Глава региона пообещал узнать причину, по которому ветерану достался некачественный подарок Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что выяснит причину, по которой ветерану Великой Отечественной войны подарили черствый пряник от имени главы региона. Об этом URA.RU сообщили в областном оперативном штабе.

«Мы все очень расстроились, когда увидели в интернете сухой пряник из подарка. Мои коллеги разбирали эту ситуацию с руководителем малого предприятия, выпекающего эту продукцию. Он тоже очень переживает из-за случившегося. Станет искать причину. Ну, а мы учтем этот опыт и в следующем году будем включать в подарок продукты, с которыми в принципе такого случиться не может», — приводит слова Моора оперштаб.

Губернатор добавил, что пряники входят в комплект ветеранских подарков уже три года. По словам главы региона, в предыдущие годы тюменские власти получили только положительные отзывы на местную продукцию.

Ранее агентство сообщало о то, что ветерану ВОВ из Абатского района достался к 9 мая пряник, который невозможно было разрезать ножом. Видеоролик с демонстрацией подарка выложили в соцсетях близкие 94-летней тюменки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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