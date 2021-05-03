Источник: в мэрии Сургута запаниковали из-за решений нового главы

Некоторые руководители структур в мэрии Сургута боятся остаться без работы из-за усиления клана лангепасцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сотрудникам администрации Сургута не нравится подход мэра Андрея Филатова, который назначил на ключевые посты уже семь человек из Лангепаса. Из-за этого некоторые руководители структур в мэрии переживают за свои места. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации Сургута.

«Очевидно, что клан лангепасцев в мэрии Сургута уже образовался. И как показывает практика, новые кадры продолжают приходить, что заставляет нервничать местных чиновников. Среди руководителей структурных подразделений городской администрации даже появилась привычка мониторить сайт мэрии Лангепаса, чтобы не пропустить момент, когда там появится пустая строка напротив фамилии человека, который занимает аналогичную должность. Это верный признак того, что можно собирать вещи», — прокомментировал инсайдер.

В сургутском управлении массовых коммуникаций корреспонденту URA.RU пояснили, что специалистов выбирали по качеству работы. «Не главное, откуда приехал специалист. Главное, чтобы он был профессионалом. Ключевой подход здесь — это оценивать специалистов по достигаемым результатам и качеству работы», — уточнили в мэрии.

Политолог Надежда Ушакова считает, что назначение на ключевые позиции «своих» это обычная практика и Сургут подобное уже проходил. «Новый мэр — новая команда. Такая формулировка работает всегда, когда меняется глава исполнительной власти. Глава должен опираться на проверенные кадры, поэтому и переезд специалистов в Сургут — новые правила работы администрации. [Экс-мэр] Вадим Шувалов тоже приглашал свою команду, также сделав ставку не на сургутян. Поэтому ситуация понятна, хотя сургутянам неприятна», — добавила Ушакова.

Ранее URA.RU писало, что в мэрии Сургута выросло число чиновников из Лангепаса. Мэр города Андрей Филатов назначил руководителем контрольно-ревизионного управления Елену Пастушенко, которая ранее работала в администрации Лангепаса.