В России запретили вывозить гречку за границу

В России ввели временный запрет на вывоз гречки за границу. Такое решение приняло правительство РФ.
«Кабмин РФ установил с 5 июня по 31 августа временный запрет на вывоз из России гречихи», — пишет ТАСС. Соответствующее постановление уже вышло.
Ранее поставщики сообщили торговым сетям о скором подорожании гречки в магазинах на 10-15%. Причины, по словам производителей, заключаются в низком урожае и подорожании упаковки. В Минсельхозе позднее опровергли сообщения о дефиците, но пообещали не допустить роста цен. Позднее возможность снизить объемы экспорта гречки обсуждались на совещании с участием первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова, пишет сайт
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