В России запретили вывозить гречку за границу

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Клипарт. Сургут, продукты, гречка, магазин
Гречку нельзя будет экспортировать с 5 июня по 31 августа Фото:

В России ввели временный запрет на вывоз гречки за границу. Такое решение приняло правительство РФ.

«Кабмин РФ установил с 5 июня по 31 августа временный запрет на вывоз из России гречихи», — пишет ТАСС. Соответствующее постановление уже вышло.

Ранее поставщики сообщили торговым сетям о скором подорожании гречки в магазинах на 10-15%. Причины, по словам производителей, заключаются в низком урожае и подорожании упаковки. В Минсельхозе позднее опровергли сообщения о дефиците, но пообещали не допустить роста цен. Позднее возможность снизить объемы экспорта гречки обсуждались на совещании с участием первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова, пишет сайт MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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