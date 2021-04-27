В России резко вырастут цены на гречку

Цены на гречку вырастут на 15% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Представители торговых сетей и поставщики сообщили, что цены на гречку в России могут вырасти на 10—15% в ближайшее время. Они уже начали рассылать уведомления ретейлерам.

В сети магазинов «Верный» сообщили, что еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении стоимости гречки. Закупочные цены могут поднять на 7,5—15% с апреля, передают «Ведомости». В крупнейшем восточносибирском ретейлере «Командор» также заявили о повышении цен. Причем подорожает не только гречка, но и вырастит на 3-5% стоимость пшена и овсяных хлопьев, рассказал изданию руководитель коммуникационного центра компании Дмитрий Болотов.

Причинами роста цен стал неурожай, нехватка гречки на заводах, рост стоимости упаковки, а также растущие поставки за границу. Отмечается, что возможным подорожанием уже забеспокоился Минпромторг. Ведомство попросило торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции.

Ранее также стало известно, что в ближайшие два года существенно подорожают соя, масличные культуры и зерно. По данным аналитиков, стоимость некоторых товаров продолжит расти из-за снижения предложения на фоне пандемии, роста цен на нефть и инфляционных ожиданий. Рост цен на продукты в мире достиг уровня июня 2014 года, передает « Утро.ру ». Отмечается, что цены растут уже десять месяцев подряд.