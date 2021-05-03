Свердловские власти начали собирать деньги на выборы-2021

Предполагается, что сбором средств для обеспечения победы «Единой России» займется лично Евгений Куйвашев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловские власти начали сбор средств на кампанию по выборам в областное заксобрание и Госдуму, намеченные на сентябрь. В политтусовке обсуждают, что первые финансовые гарантии руководством региона получены — якобы от миллиардера, гендиректора ООО «ФОРЭС» Сергея Шмотьева. По данным URA.RU, смета, которую утверждали в конце 2020-го — начале 2021 года, к маю уменьшилась.

«Ожидается, что активные переговоры с финансово-промышленными группами губернатор [Евгений Куйвашев] начнет после майских праздников. Но уже говорят, что Шмотьев готов внести [в предвыборную казну] больше 300 миллионов рублей», — поделился источник URA.RU, близкий к резиденции губернатора. То, что такие слухи курсируют среди политиков, агентству подтвердил другой источник в областной власти. Хотя в пресс-службе «ФОРЭСа» категорически опровергают эту информацию.

Еще один источник URA.RU сообщил, что в январе с Куйвашевым якобы пытались согласовать расходы на выборы в 1,8 миллиарда рублей (такой порядок цифр назвал и первый источник). «Но надо понимать, что в эту сумму было заложено очень много „хотелок“ от различных групп, без которых можно обойтись. Поэтому к настоящему моменту, по истечении четырех месяцев, смета сократилась», — описал ситуацию инсайдер в областной власти.

Одна из интриг вокруг финансирования выборов — будет ли у администрации Екатеринбурга собственный электоральный бюджет, учитывая конфликт идеологов «серого дома» с неформальным советником Куйвашева, политтехнологом Ринатом Хазеевым. Источники URA.RU, близкие к мэрии, заверяют, что нет. Другие допускают, что мэр Алексей Орлов по согласованию с Куйвашевым запустит собственный фандрайзинг — среди местных бизнесменов. Представители Евгения Куйвашева и Алексея Орлова воздержались от комментариев по теме.