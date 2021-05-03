Конфликт на выборах в Екатеринбурге дошел до кураторов от Кремля

Столичным функционерам рассказали о противоречиях между организаторами избирательной кампании Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Представители администрации президента РФ и центрального исполкома (ЦИК) «Единой России» взяли на контроль ситуацию с конфликтом между свердловским областным предвыборным штабом и штабом Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник в областной власти. По данным агентства, это произошло во время двухдневного визита московских кураторов в Екатеринбург 14—15 апреля.

Как писало URA.RU, на старте подготовки к праймериз ЕР по выборам в заксобрание и Госдуму городской штаб фактически отстранили от большой кампании: представителей мэрии даже не приглашали на совещания в резиденцию губернатора. По неофициальным данным, это связано с претензиями неформального советника главы региона, политтехнолога Рината Хазеева к кадровой политике мэрии.

«Прилетев в Екатеринбург, они [Иван Серов из администрации президента и политтехнолог Андрей Осинников из ЦИК] сначала поехали на разговор в горадминистрацию (к вице-мэру Сергею Плахотину), где им представили свое видение, а затем — в резиденцию [губернатора]. Разносов по этому поводу не было, но для себя они выводы сделали», — поделился источник. Оперативно дозвониться до Плахотина не удалось.

Визит московских кураторов совпал с компромиссным назначением вице-мэра Екатеринбурга по экономике Дмитрия Ноженко связным между городским и областным штабами. По одной из версий, эти события не связаны, и назначение Ноженко — итог неформальной встречи губернатора Евгения Куйвашева с мэром Алексеем Орловым. «Они обсуждали этот конфликт и договорились: Плахотин занимается выборами в городе, а Ноженко ходит на совещания в резиденцию и передает ему вводные оттуда», — описал ситуацию источник в областной власти. Представители Куйвашева и Орлова воздержались от комментариев по теме. Лидер свердловской ЕР Виктор Шептий не ответил на звонок агентства.