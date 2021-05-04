Байден раскрыл, когда собирается встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден надеется встретиться с лидером России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне. Об этом он заявил журналистам.
Байдену задали вопрос, рассчитывает ли глава Белого дома провести встречу с Путиным на фоне своего визита на континент для участия в саммите «Большой семерки». «В этом и заключаются мои надежды и ожидание. Мы над этим работаем», — передает его слова ТАСС.
В ходе телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, пишет RT. По данным представителя Кремля, Россия еще не дала официальный ответ, поскольку анализирует текущую ситуацию. В настоящее время дата встреч лидеров двух стран не определена. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже рассказала, какие темы Путин и Байден могли бы на ней обсудить.
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