04 мая 2021

Байден раскрыл, когда собирается встретиться с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Байден рассказал о намерениях встретиться с Путиным Фото:

Президент США Джо Байден надеется встретиться с лидером России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне. Об этом он заявил журналистам.

Байдену задали вопрос, рассчитывает ли глава Белого дома провести встречу с Путиным на фоне своего визита на континент для участия в саммите «Большой семерки». «В этом и заключаются мои надежды и ожидание. Мы над этим работаем», — передает его слова ТАСС.

В ходе телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, пишет RT. По данным представителя Кремля, Россия еще не дала официальный ответ, поскольку анализирует текущую ситуацию. В настоящее время дата встреч лидеров двух стран не определена. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже рассказала, какие темы Путин и Байден могли бы на ней обсудить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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