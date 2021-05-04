Экономист объяснил снижение зарплаты у россиян старше 40 лет

Заработок россиян после 40 лет начинается снижаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заработок у россиян растет до достижения 40 лет, после чего начинает снижаться. Это связано с тем, что очень малая часть работников продолжает учиться в ходе карьеры и совершенствовать свои навыки, заявил директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

«Ключевой фактор не биологический возраст, а качество человеческого капитала — навыков и знаний. В России сложилась парадоксальная ситуация — при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает доучиваться в ходе свой карьеры. При этом, чем старше, тем меньше», — рассказал экономист в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в Германии или Скандинавских странах ежегодно переобучается каждый второй в возрасте 50-59 лет, а в России — каждый двадцатый. Он отметил, что как только снижается производительность, так начинает падать и заработок.

Ранее экономист перечислил три профессии, которые в ближайшее время исчезнут. В мире могут потерять популярность профессии летчика, бухгалтера и водителя общественного транспорта. Аналитики сервиса «Работа.ру» составили подборку нетипичных вакансий с высокой зарплатой. Так, по их данным, за работу грумером, холодильщиком и колористом в России могут платить более 100 тысяч рублей.