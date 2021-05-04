04 мая 2021

Экономист объяснил снижение зарплаты у россиян старше 40 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Зарплата. Челябинск, зарплата, пять тысяч, калькулятор, конверт, серая зарплата, деньги, расчет, купюры, банкноты
Заработок россиян после 40 лет начинается снижаться Фото:

Заработок у россиян растет до достижения 40 лет, после чего начинает снижаться. Это связано с тем, что очень малая часть работников продолжает учиться в ходе карьеры и совершенствовать свои навыки, заявил директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

«Ключевой фактор не биологический возраст, а качество человеческого капитала — навыков и знаний. В России сложилась парадоксальная ситуация — при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает доучиваться в ходе свой карьеры. При этом, чем старше, тем меньше», — рассказал экономист в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в Германии или Скандинавских странах ежегодно переобучается каждый второй в возрасте 50-59 лет, а в России — каждый двадцатый. Он отметил, что как только снижается производительность, так начинает падать и заработок.

Ранее экономист перечислил три профессии, которые в ближайшее время исчезнут. В мире могут потерять популярность профессии летчика, бухгалтера и водителя общественного транспорта. Аналитики сервиса «Работа.ру» составили подборку нетипичных вакансий с высокой зарплатой. Так, по их данным, за работу грумером, холодильщиком и колористом в России могут платить более 100 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...