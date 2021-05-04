В Роспотребнадзоре объяснили смысл второй дозы вакцины от COVID

Вторая доза вакцины от коронавируса нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет. Без нее прививка будет неэффективна. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца», — заявил Горелов в беседе с РИА «Новости». Он пояснил, что вторая доза вакцины формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти, обеспечивающие надежную защиту от COVID-19.
По словам Горелова, если человек отказывается от второй дозы, то фактически сводит на нет эффективность первой. Он отметил, что в этом случае вероятность заразиться коронавирусом будет уже через пару месяцев.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что третья прививка от коронавируса может понадобиться людям, у которых не выработались антитела после вакцинации во время первых этапов. Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре назвали условие для прекращения пандемии коронавируса. Жителей страны призывают поставить прививку, потому что только так получится достигнуть нулевых показателей по заболеваемости.
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