Роспотребнадзор: когда нужно ставить 3 вакцину от коронавируса

Если третья прививка не поможет, можно попробовать сменить препарат от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Третья прививка от коронавируса может понадобиться людям, у которых не выработались антитела после вакцинации во время первых этапов. Об этом рассказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

«Если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации», — сказала Пшеничная. По словам специалиста, такая ситуация может возникнуть из-за индивидуальных особенностей организма, пишет «Российская газета». Директор НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, что существует и другой вариант — поставить другой препарат, если третья вакцинация не помогла.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что для формирования коллективного иммунитета в России необходимо привить не менее 70 миллионов человек, передает «Газета Кемерова».В госкорпорации Ростех заявили о создании собственной однофазной вакцины, которая будет защищать от гриппа и коронавируса.