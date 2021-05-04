Финансист рассказал, как начать копить деньги

Откладывать каждый месяц минимум 10% от заработной платы — один из самых оптимальных способов накопить личный капитал в России. Об этом сообщил основатель и СЕО финансово-технической компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.
Финансист напомнил, что откладывать не менее 10% от зарплаты — это общий стандарт в мировой и российской практике, который обусловлен финансовыми и психологическими факторами. По его словам, откладывать небольшую сумму каждый месяц проще, чем единовременно откладывать половину зарплаты.
«В любом бюджете можно найти до 20% „утекающих“ денег, которые ни на что содержательное не тратятся. Урезать свои потребности сильно не придется, а отказаться от ежедневного кофе по дороге на работу, спонтанных покупок на кассе супермаркета или неиспользуемых подписок в смартфоне будет полезно не только для кошелька, но и для здоровья», — сказал Гужиков изданию «Прайм».
По мнению экономиста, небольшой процент накоплений за 15-20 лет может превратиться в прочный фундамент для комфортной жизни. Но для этого необходимо закрыть все сиюминутные потребности, параллельно формировав «финансовую подушку» на случай кризиса. Затем стоит закрывать среднесрочные вопросы и только потом переходить в долгосрочное инвестирование, заключил Гужиков.
Ранее финансовый аналитик Егор Клопенко посоветовал инвестировать деньги, чтобы зарабатывать больше. Отчисления в личный «резервный фонд» также поможет подготовиться к возможному падению национальной валюты, передает «
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