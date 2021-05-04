В Киргизии сменилась форма правления

Новый проект конституции Киргизии подписал глава страны Садыр Жапаров. Изменения означают возвращение к президентской форме правления.
«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров 5 мая подписал Конституцию Киргизской Республики, принятую на всенародном голосовании», — указано на сайте президента. Документ предполагает возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления. Теперь президент контролирует работу правительства, а возглавит кабмин глава президентской администрации. Также новая конституция подразумевает снижение числа депутатов парламента с 120 до 90. Помимо этого, президент теперь имеет возможность избираться на два пятилетних срока вместо одного шестилетнего.
Жапаров был избран президентом Киргизии в январе 2021 года. А в апреле в стране прошел референдум по изменению конституции. Из 3,6 миллионов избирателей в нем поучаствовали 37%. За принятие поправок в конституцию выступило 79% участников референдума, передает «Национальная служба новостей».
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