Власти Екатеринбурга назвали дату окончания учебного года

Школы Екатеринбурга закончат учебный год 31 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учебный год в школах Екатеринбурга закончится 31 мая. Такое решение принял департамент образования города, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Выпускные классы из-за экзаменов закончат учиться на полторы недели раньше — 21 мая.

«Департамент рекомендовал руководителям общеобразовательных школ завершить учебный год для учеников 9-х и 11-х классов 21 мая. Для учеников 2-8-х и 10-х классов — 31 мая. Первоклассники заканчивают учебный год в соответствии с календарным учебным графиком общеобразовательной организации», — рассказали в пресс-службе департамента.

Последний звонок для выпускных классов намечен на 21 мая. В 9-х классах состоятся классные часы, а одиннадцатиклассников поздравят на торжественных линейках с соблюдением мер против коронавируса. Вручать аттестаты департамент рекомендует 23 июня для 9-х классов и 1 июля для 11-х классов.

В новом учебном году первоклассников Екатеринбурга зачислят в школы позже, чем обычно — с 1 по 5 июля. Из-за нехватки мест в школах некоторые родители уже готовятся к проблемам с зачислением детей в первые классы. С 6 июля в городе начнется вторая волна заявок, и льготники, имеющие приоритет, могут вытеснить из списков уже записанных детей.