04 мая 2021
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Власти Екатеринбурга назвали дату окончания учебного года

© Служба новостей «URA.RU»
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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, пенал
Школы Екатеринбурга закончат учебный год 31 мая Фото:

Учебный год в школах Екатеринбурга закончится 31 мая. Такое решение принял департамент образования города, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Выпускные классы из-за экзаменов закончат учиться на полторы недели раньше — 21 мая.

«Департамент рекомендовал руководителям общеобразовательных школ завершить учебный год для учеников 9-х и 11-х классов 21 мая. Для учеников 2-8-х и 10-х классов — 31 мая. Первоклассники заканчивают учебный год в соответствии с календарным учебным графиком общеобразовательной организации», — рассказали в пресс-службе департамента.

Последний звонок для выпускных классов намечен на 21 мая. В 9-х классах состоятся классные часы, а одиннадцатиклассников поздравят на торжественных линейках с соблюдением мер против коронавируса. Вручать аттестаты департамент рекомендует 23 июня для 9-х классов и 1 июля для 11-х классов.

В новом учебном году первоклассников Екатеринбурга зачислят в школы позже, чем обычно — с 1 по 5 июля. Из-за нехватки мест в школах некоторые родители уже готовятся к проблемам с зачислением детей в первые классы. С 6 июля в городе начнется вторая волна заявок, и льготники, имеющие приоритет, могут вытеснить из списков уже записанных детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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