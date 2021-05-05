Вирусологи назвали риски трехкратного введения «ЭпиВакКороны»

«Вектор» проводит испытания трехкомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Трехфазное использование вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» усложнит жизнь россиян и замедлит проведение прививочной кампании. Таким мнением с URA.RU поделился профессор, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» Александр Бутенко.

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» проводит испытания трехкомпонентной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщил Роспотребнадзор в своем instagram- аккаунте. В рамках исследований ученые сравнивают эффективность вакцинации двухкомпонентным и трехкомпонентным препаратами.

«Схема, конечно, усложнит всю прививочную кампанию. Это усложняет жизнь и людям, которые приходят на вакцинацию, и медперсоналу. Также увеличится число доз вакцины. Для миллиона пациентов понадобится три миллиона вакцин», — сказал Бутенко. Он отметил, что если создатели вакцины говорят о трех прививках, значит они считают, что двух будет недостаточно.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн, который ранее усомнился в эффективности «ЭпиВакКорона», в беседе с агентством отметил, что эффект от увеличения числа доз не изменится. «Три инъекции, четыре инъекции, пять инъекций — результат один и тот же», — подчеркнул эксперт.

Бывший главный инфекционист Москвы, эпидемиолог Николай Малышев, напротив, похвалил вакцину центра «Вектор». «У нее очень высокая эффективность порядка 97%, видимо хотят добить до 100%», — сказал специалист корреспонденту URA.RU. По его словам, еще одна доза лишь повысит результативность, учитывая, что данный препарат хотят ставить наиболее уязвимой категории населения: пожилым людям и тем, кто страдает от хронических заболеваний.

URA.RU направило запрос в центр «Вектор». На момент публикации новости ответа не поступило.