Украинские власти допустили вторжение российских войск в страну

Россия может напасть на Украину через Крым, считает глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

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Российские войска могут начать вторжение в Украину с территории полуострова Крым. Такое мнение выразил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко.

Свою позицию военный объяснил сосредоточением «в том или ином месте определенных группировок вооруженных сил России». «Мы можем также кое-что видеть и кое-что слышать, но знать стратегические замыслы военно-политического руководства РФ, к сожалению, мы не можем. Чисто теоретически такая возможность [вторжение в Украину из Крыма] существует, эта группировка может начать вторжение», — заявил Дейнеко изданию РБК-Украина.

Он признал, что российские военные начали отвод войск с полуострова. Но, по словам главы ГПСУ, наращивание сил был и раньше, поэтому невозможно «одномоментно вывести такое количество солдат, оружия и военной техники».

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что у Киева есть все возможности для военного наступления в Крым. После директор ЦРУ Уильям Бернс связывал сосредоточение российских войск на границе с Украиной с готовящимся вторжением.