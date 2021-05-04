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30 апреля 2021

Челябинский отель выиграл суд у семьи экс-губернатора Дубровского

© Служба новостей «URA.RU»
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Обход Борисом Дубровским мест строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс возле цирка. Челябинск, указательный палец, дубровский борис
Строившая в Челябинске конгресс-холл фирма семьи Бориса Дубровского (справа) не заплатила за номера для своих сотрудников Фото:
новость из сюжета
Дело против экс-губернатора Дубровского

Контролируемое семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского ПО «Монтажник» должно выплатить более 200 тысяч рублей долга перед отелем «Визит», который принадлежит правительству региона. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

«Взыскать с ответчика — акционерного общества «Производственное объединение Монтажник …в пользу истца — ООО «Протокол», задолженность в размере 100 тысяч рублей, неустойку в размере 15,8 тысячи рублей за период с 5 июня 2020 года по 9 ноября 2020 года, неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки за период с 10 ноября 2020 года по день фактического исполнения обязательства», — говорится в решении суда. Представители «Монтажника» не явились на его заседание, состоявшееся 4 мая.

«ООО «Протокол» — дочернее предприятие управления делами губернатора и правительства области, курирующее гостиницу «Визит». В ней размещаются командировочные госслужащие из других регионов и чиновники, не имеющие жилья в Челябинске. Как следует из материалов суда, строившее в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС конгресс-холл ПО «Монтажник» забонировало 10 номеров на 20 человек. Услуги остались неоплаченными, а претензию компания проигнорировала.

Представители семьи экс-губернатора не комментируют URA.RU ход процесса. В ООО «Протокол» в момент подготовки новости не ответили на звонок.

В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом: долги фирмы перед кредиторами достигли 1 млрд 872 тысяч рублей, ее счета и имущество арестованы. Оставшийся недостроенным конгресс-холл стал поводом для возбуждения уголовного дела.

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