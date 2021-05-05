Украина выкопала 400 км противотанковых рвов на границе с Россией

Украинские военные выкопали около 400 км противотанковых рвов на границе с Россией. Все это сделано в рамках проекта «Стена», уточнил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
«За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора», — отметил он. Его слова приводит ТАСС.
Изначально стоимость работ оценивалась в более чем 4 миллиарда гривен (143 миллиона долларов США), но затем ее уменьшили до 2,5 миллиардов (90 миллионов долларов США). При этом уже потрачено 2 миллиарда. В 2021 году потратят еще 338 миллионов. Работы продолжаются в Черниговской области.
Проект был создан в 2014 году, чтобы остановить «российскую агрессию». Изначально работы планировалось завершить к 2018 году, но затем было решено закончить все в 2025 году, напоминает издание
Ситуация на востоке Украины обострилась в последние месяцы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить или вовсе отменить минские договоренности с целью урегулировать конфликт в ДНР. Кремль счел такое предложение недопустимым.
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