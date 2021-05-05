В Минприроды придумали, как спасти РФ от экологической катастрофы

Чтобы российская природа не пострадала от изменения климата, нужно создать государственную систему мониторинга и переработать некоторые федеральные законы. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
«65% территории России — криолитозона (многолетняя мерзлота, — прим. ред.).Мы уже сейчас видим, как из-за таяния мерзлоты происходят аварии на промышленных и жилищно-коммунальных объектах. Государству нужна система мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации мерзлоты», — информация об этом содержится на официальном сайте ведомства.
Предлагается внести изменения в федеральные законы: «Об охране окружающей среды» и «О гидрометеорологической службе». Законопроект уже разработан и может быть принят до конца года, уточняет «
Ранее в Минприроды предложили закрывать свалки за счет россиян. По мнению директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова, деньги на будущую рекультивацию полигонов необходимо заложить в тарифы россиян, установленные за вывоз мусора. Позже министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов назвал его дураком за данную инициативу.
Подписывайтесь на URA.RU в