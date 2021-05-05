Криминальный авторитет Виктор Калин мог организовать бунт в ИК-47 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Организацией бунта в исправительной колонии №47 Свердловской области, произошедшего в конце марта, занимался сидящий там криминальный авторитет Виктор Калин по кличке Джигит. В ближайшее время он может стать фигурантом уголовного дела как организатор. Об этом URA.RU сообщил два независимых друг от друга источника.

«Джигиту „шьют“ дело о бунте в ИК-47. Уголовка. Проходит как зачинщик массовых беспорядков», — рассказал собеседник, близкий к руководству колонии. Инсайдер в свердловском управлении СКР уточнил, что в действиях Калина усматриваются признаки статьи 321 УК РФ — дезорганизация деятельности исправительного учреждения. Ранее источники агентства допускали, что Джигит может «непосредственно влиять на обстановку в ИК».

Пресс-атташе областного ГУФСИН Александр Левченко заявил URA.RU, что сейчас дело о беспорядках бесфигурантное. «Пока не определены конкретные фамилии [причастных]. По нашим данным, [Калин] нигде не проходит», — сказал Левченко. Старший помощник управления СКР по Свердловской области Александр Шульга воздержался от комментариев.

Виктор Калин был назначен смотрящим за Екатеринбургом, ныне покойным Асланом Усояном, известным как Дед Хасан. Джигит активно помогал заместителю главы города Виктору Контееву, который контролировал овощебазу №4. По версии следствия, Джигит по приказу Контеева организовывал убийства, грабежи и мошенничества. Калина приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Бунт в ИК-47 произошел 28 марта. По неофициальным данным, в знак протеста порезы себе нанесли более 100 заключенных, по данным ГУФСИН — пять человек. Против бунтовщиков возбуждены уголовные дела.