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30 апреля 2021

Осужденному пермскому экс-министру предъявили новое обвинение

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по избранию меры пресечения экс-министру Пермского края Ковтуну Андрею в Свердловском районном суде. Пермь, ковтун андрей
Андрея Ковтуна вновь обвиняют в мошенничестве Фото:

Осужденному экс-министру правительства Пермского края Андрею Ковтуну вновь предъявлено обвинение. Его подозревают в мошенничестве. Расследованием дела занимается Главное следственное управление ГУ МВД края.

«Следователи ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю предъявили обвинение в мошенничестве (ч 3 ст 159 УК РФ) бывшему региональному министру территориальной безопасности Андрею Ковтуну», — пишет Properm со ссылкой на собственные источники. Адвокат подозреваемого подтвердил порталу данную информацию. Сейчас Ковтун находится под домашним арестом.

Следствие считает, что, будучи министром территориальной безопасности края, Ковтун фиктивно трудоустроил в отряд противопожарной службы Пермского края №23 егеря Вячеслава Верещагина. Последнему также предъявлено обвинение в мошенничестве. Получить комментарий Ковтуна URA.RU не удалось, поскольку редакция не располагает его номером телефона. В пресс-службе ГУ МВД края не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.

Ковтун оказался под следствием в 2019 году. Тогда его заподозрили в превышении должностных полномочий и мошенничестве, однако суд отказал в возбуждении дела по второму эпизоду из-за недостаточной доказательной базы. В итоге экс-министр был признан судом виновным лишь в превышении должностных полномочий и приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно. Ему также назначили испытательный срок 4 года 6 месяцев и лишили звания генерал-майора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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