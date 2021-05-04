Источник: в тюменской прокуратуре кадровый голод на фоне чисток

В рядах тюменской прокуратуры крупнейшие чистки за последние 10 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В прокуратуре Тюменской области наметился кадровый голод. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых кругах. По словам инсайдера, причиной недокомплекта в штате стали чистки, которые проводит глава ведомства Владислав Московских.

«С момента назначения Московских (1 октября 2019 года) в области были заменены начальники прокуратур Уватского, Юргинского, Упоровского, Омутинского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Сладковского районов и Заводоуковского городского округа», — рассказал источник. Кроме того, по словам собеседника, были заменены люди на ключевых должностях региональной прокуратуры: начальник отдела противодействия коррупции, начальник организационно-аналитического отдела, начальник управления общего надзора и другие.

«Это только высшие чины. В среднем и младшем звене текучка в два раза выше. Крупнейшие чистки за последние 10 лет. Впервые недокомплект в областном аппарате прокуратуры держится по несколько месяцев. Никто идти не хочет», — добавил инсайдер.

Получить оперативный комментарий в прокуратуре Тюменской области не удалось. URA.RU направило в ведомство письменный запрос, ответ на него пока не получен.