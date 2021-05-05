В Госдуму внесен законопроект, запрещающий сравнивать действия руководства СССР с действиями нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны. Предлагается изменить федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Информация опубликована на официальном сайте Государственной думы.
«Запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны», — говорится в пакете документов при внесении. Кроме того, предлагается запретить и отрицать роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.
Изменения в законопроект вносятся депутатами Государственной думы Еленой Ямпольской, Александром Жуковым и сенатором РФ Алексеем Пушковым. Отдельно отмечается, что особенно запрет будет направлен на средства массовой информации. «В последнее время в СМИ, в том числе российских, регулярно публикуются бездоказательные уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время ВОВ руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии», — приводится пример в документе.
Ранее о запрете сравнивать действия этих двух стран высказался президент РФ Владимир Путин. Он также инициировал создание этого закона.
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