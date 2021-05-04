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В ЯНАО мэрия поставила ультиматум сетевым гигантам

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой, стела, новый уренгой
На исправление ошибок магазинам дали три дня Фото:

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов отчитал представителей крупных сетевых магазинов после своего рейда по городу. На прилегающих к торговым зданиям площадках было обнаружено скопление мусора. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«После 10 мая специалисты муниципальной инспекции повторно проверят все адреса. В случае, если мусор останется на месте, предприниматели заплатят штраф. Наказывать рублем будем регулярно», — сообщает Воронов.

Также глава муниципалитета напомнил о запрете на вывоз мусора в тундру и на создание несанкционированных свалок. Ранее URA.RU сообщало, что во время своего визита в ЯНАО, глава Росприроднадзора раскритиковала власти региона за отсутствие легальных полигонов ТКО в населенных пунктах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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