В ЯНАО мэрия поставила ультиматум сетевым гигантам

На исправление ошибок магазинам дали три дня Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов отчитал представителей крупных сетевых магазинов после своего рейда по городу. На прилегающих к торговым зданиям площадках было обнаружено скопление мусора. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«После 10 мая специалисты муниципальной инспекции повторно проверят все адреса. В случае, если мусор останется на месте, предприниматели заплатят штраф. Наказывать рублем будем регулярно», — сообщает Воронов.

Также глава муниципалитета напомнил о запрете на вывоз мусора в тундру и на создание несанкционированных свалок. Ранее URA.RU сообщало, что во время своего визита в ЯНАО, глава Росприроднадзора раскритиковала власти региона за отсутствие легальных полигонов ТКО в населенных пунктах.