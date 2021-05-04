В России появилась новая льгота для многодетных семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семьям, где родился или родится третий и последующий ребенок, полагается выплата до 450 тысяч рублей, которую они смогут потратить на полное или частичное списание ипотеки. Соответствующий закон о расширении использования льготы вступил в силу в России.

«Новый закон позволяет теперь получить выплату и если кредит оформлен на покупку доли в праве общей собственности, либо на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива, или жилищно-накопительного кооператива», — передает «Российская газета» тест документа. Закон касается семей, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий и последующие дети.

Раньше выплату в 450 тысяч рублей можно было получить под покупку квартиры в новостройке, или индивидуального жилого дома, либо участка под индивидуальное строительство. Изменения разрешают использовать средства для погашения жилищного кредита. Выплаты будут доступны и заемщикам, взявшим ипотеку на недвижимость с «неотделимыми улучшениями», ремонтом или страхованием имущества и ответственности.

В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий многодетным семьям тратить ипотечную выплату на строительство жилья. Программа поддержки семей с детьми действует с сентября 2019 года, напоминает телеканал 360. Также в Госдуме сейчас обсуждают расширение программы материнского капитала: средства могут разрешить тратить на покупку автомобиля.