Выплаты на детей в России будут начисляться по-новому

Минтруд изменит порядок начисления выплат на детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Социальные выплаты семьям с детьми и инвалидам с 2022 года будут предоставляться через Пенсионный фонд. Соответствующий законопроект подготовило Минтруда РФ.

Единовременное пособие при рождении ребенка, а также по уходу за ним, выплату женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности и компенсацию страховой премии инвалидам по договору ОСАГО с 2022 года будут предоставлять через Пенсионный фонд и его территориальные органы, передает «Парламентская газета». Кроме того, уточняется, что все необходимы документы для назначения денег, ПФР будет собирать сам путем межведомственного взаимодействия.

Согласно законопроекту, до 1 января 2022 года органы государственной власти регионов должны будут передать ПФР все сведения о тех, кто получает соцвыплаты, в том числе их первичные документы. Кроме того, в документе уточняется, что в правительстве разработают единые правила предоставления социальной поддержки, чтобы во всех регионах ее оказывали по единому стандарту.

Ранее многодетные семьи в России получили новую льготу. Теперь они могут направлять ипотечную выплату в размере 450 тысяч рублей на строительство жилья. Также правительство РФ упростило условия рефинансирования ипотеки, куда были направлены средства маткапитала, передает агентство Nation News.Кроме того, депутаты предложили разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля для многодетных семей.