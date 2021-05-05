Депутат Госдумы: как будут начислять 10 тысяч для школьников

Для получения выплат от государства не нужно писать заявление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Выплаты, которые положены родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет к 1 сентября, поступят на их счета автоматически. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«Для школьников выплаты по 10 тысяч рублей будут производиться, я думаю, автоматически. У нас же подобные выплаты были в прошлом году и проведены тоже в автоматическом порядке», — сказал Шеин. По его словам, существует единая база, по которой можно проверить год рождения ребенка. «Очевидно, что люди могут обойтись без заявлений», — уточнил депутат. Он отметил, что в первую очередь средства пойдут на карты мамам, также, как и прошлогодние выплаты семьям в период пандемии.

Деньги должны поступить на счета россиян до 17 августа. Изначально с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. Данная помощь будет положена и семьям, в которых ребенок только пойдет в первый класс.