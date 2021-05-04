В причастности к преступлению подозревается супруг Кристины Журавлевой Фото: Jennifer Van Vleet /Flickr

Причиной смерти екатеринбургской бьюти-блогерши Кристины Журавлевой, труп которой нашли 16 апреля близ Сысерти, могли стать наркотики или переохлаждение организма. Об этом URA.RU сообщили два источника в правоохранительных органах, основываясь на предварительных данных расследования — изучения трупа и показаний гражданского супруга Журавлевой. Последний уже административно арестован за употребление наркотиков.

«Супруг Журавлевой пришел в полицию, чтобы заявить о пропаже жены. Во время показаний полицейские заподозрили мужчину в том, что он находится под воздействием наркотиков и после освидетельствования мужчина был административно арестован. Сейчас он проверяется на причастность к убийству, поскольку есть причины подозревать его», — сообщил инсайдер из числа силовиков.

По первоначальным данным, смерть Журавлевой была связана также с употреблением наркотиков, поделился другой собеседник агентства. Инсайдер не исключает, что она могла быть убита под воздействием психотропных веществ или их женщине могли вколоть насильственно. Явных причин насилия на теле при этом нет, говорят источники URA.RU. Употребляла ли наркотики Журавлева покажет исследование. Труп был найден в лесополосе недалеко от трассы.

В региональном управлении СКР URA.RU заявили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). «В настоящее время полицейские устанавливают круг знакомых, с кем она общалась в последнее время, в том числе выясняется, были ли у нее конфликты в семье», — добавил представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Кристина Журавлева была известна как бьюти-блогер с 57 тысячами подписчиков в Instagram. Женщина пропала из поля зрения поклонников в начале апреля.