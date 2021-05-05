Российские власти сократят число заключенных в стране

В ближайшие три года в РФ сократят тюремное население Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти намерены в ближайшее время существенно сократить количество человек, отбывающих уголовное наказание по приговору суда, и перейти с нынешних 482,9 тысяч до 250-300 тысяч заключенных. Об этом говорится в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства.

Согласно документу, на по состоянию на 2020 год Россия в мировом рейтинге пенитенциарных служб занимала 26-е место по количеству заключенных на 100 тысяч населения. «Снижение показателя [количества] содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы лиц к 2024 году предположительно составит 400 тысяч человек, к 2030 году — от 250 тысяч человек до 300 тысяч человек», — передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в России до 2030 года смягчат условия содержания в следственных изоляторах. Людям, попавшим туда, расширят перечень платных услуг. Согласно этой концепции, людям обеспечат приватность в санузлах, оснастят помещения холодильниками и телевизорами, пишет «Ридус». Также заключенным создадут условия для занятий спортом вне камер. Планируется расширить и перечень тяжелых заболеваний, при которых людей нельзя будет содержать под стражей.