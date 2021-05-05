Туристы смогут вернуть часть денег за отдых в Курганской области

Компенсацию за отдых в Курганской области смогут получить отдыхающие. В программе туристического кешбэка [возврат 20% стоимости путевки] участвуют санатории «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники», гостиницы «Академия», «Воробьевы горы», «Амакс», «Avenue Park Hotel». Об этом сообщает сайт правительства региона.
«Сейчас в России реализуется второй этап программы туристического кешбэка. Тем, кто хочет получить компенсацию за тур или проживание в гостинице и авиа-, ж\д или автобусные билеты, их нужно приобрести и оплатить до 15 июня. Сама поездка должна завершиться не позднее 30 июня 2021 года. Условия дальнейшей реализации программы, которую Президент РФ продлил до конца года, объявит Ростуризм», — говорится в релизе. Минимальная продолжительность поездки — 3 дня (2 ночи). Максимальная сумма кешбэка за одну поездку — 20 тыс. рублей.
В санаториях Курганской области стоимость путёвки начинается от 1000 рублей за сутки. Курганские курорты высоко ценят. К примеру, озеро Медвежье имеет не только российскую, но и международную славу. Его уникальные свойства сравнивают с Мёртвым морем.
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