Путин рассказал о развитии туризма в России за счет кредитов

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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Москва, путин владимир
Президент РФ пояснил, что кредиты будут предоставляться на развитие туристической индустрии Фото:

Президент России Владимир Путин анонсировал программу льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.

«Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%», — сообщил президент.

Пилотными проектами станут ведущий горнолыжный курорт Кузбасса Шерегеш, а также туриндустрия на Алтае и в Калининградской области. «За счет льготного кредитования новый импульс получат целые кластеры, например, регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца», — заключил он.

Также он надеется на скорейшее прибытие в Россию иностранных туристов. «Россия радушна и открыта для всех друзей, как только будет можно — возобновим туризм из-за рубежа». — дополнил он.

Послание Путина идет 21 апреля. URA.RU ведет трансляцию речи президента РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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