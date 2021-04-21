Президент России Владимир Путин анонсировал программу льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.
«Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%», — сообщил президент.
Пилотными проектами станут ведущий горнолыжный курорт Кузбасса Шерегеш, а также туриндустрия на Алтае и в Калининградской области. «За счет льготного кредитования новый импульс получат целые кластеры, например, регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца», — заключил он.
Также он надеется на скорейшее прибытие в Россию иностранных туристов. «Россия радушна и открыта для всех друзей, как только будет можно — возобновим туризм из-за рубежа». — дополнил он.
Послание Путина идет 21 апреля. URA.RU ведет трансляцию речи президента РФ.
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